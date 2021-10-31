Махачев ответил, какую роль играет Хабиб в его команде

Российский легковес Ислам Махачев после победы над Дэном Хукером в рамках UFC 267 рассказал о том, какую роль в его команде играет экс-чемпион промоушена Хабиб Нурмагомедов. Слова Махачева передает «Спорт-Экспресс».

«Он вообще все. Все слова, какие существуют подходящие по смыслу — это про него. Он спарринг-партнер, секундант, тренер и старший брат. Все вместе. Мы всегда принимаем решения вместе. Не бывает такого, что я решу что-то один. Мы все принимаем командой», — сказал Махачев.

Махачев победил в первом раунде болевым приемом.

Таким образом, в активе Махачева 21 победа в ММА при одном поражении. Также для Махачева это девятая победа подряд. Хукер побеждал 21 раз, а также потерпел 11 поражений.

Махачев является чемпионом России и мира по боевому самбо. Занимает пятую строчку официального рейтинга UFC в легком весе.

Ранее экс-чемпион UFC Даниэль Кормье заявил, что Махачев достоин титульного поединка после победы над Дэном Хукером.