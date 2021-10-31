Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В столице Тывы убиты две несовершеннолетние девочки, подозреваемый задержан 09:45
Футболист «Спартака» рассказал о встрече с болельщиками 09:44
Политолог Молчанов назвал «черной меткой» от Запада офшорный скандал с Зеленским 09:35
Адмирал ВМС США оценил «аппетиты» Путина к риску 09:29
Авербух поспорил с Цискаридзе на шоу «Ледниковый период» 09:19
В рейтинге самых богатых умерших знаменитостей Forbes появился новый лидер 09:10
Собянин заявил об увеличении объемов вакцинации в Москве 08:56
Появились подробности меню Лаврова на ужине саммита G20 08:49
Россиянам рассказали о главных ошибках при измерении сатурации 08:40
Валуев: теперь у Дзюбы с Карпиным 1:1 08:36
Бесплатная ставка 1000 р.

Махачев ответил, какую роль играет Хабиб в его команде

close
100%
Instagram.com/islam_makhachev

Российский легковес Ислам Махачев после победы над Дэном Хукером в рамках UFC 267 рассказал о том, какую роль в его команде играет экс-чемпион промоушена Хабиб Нурмагомедов. Слова Махачева передает «Спорт-Экспресс».

«Он вообще все. Все слова, какие существуют подходящие по смыслу — это про него. Он спарринг-партнер, секундант, тренер и старший брат. Все вместе. Мы всегда принимаем решения вместе. Не бывает такого, что я решу что-то один. Мы все принимаем командой», — сказал Махачев.

Махачев победил в первом раунде болевым приемом.

Таким образом, в активе Махачева 21 победа в ММА при одном поражении. Также для Махачева это девятая победа подряд. Хукер побеждал 21 раз, а также потерпел 11 поражений.

Махачев является чемпионом России и мира по боевому самбо. Занимает пятую строчку официального рейтинга UFC в легком весе.

Ранее экс-чемпион UFC Даниэль Кормье заявил, что Махачев достоин титульного поединка после победы над Дэном Хукером.

Все новости на тему:
Хоккей. Чемпионат мира 2021
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть