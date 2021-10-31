Валиева стала победительницей этапа Гран-при Skate Canada

Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей второго этапа Гран-при Skate Canada.

По сумме двух программ спортсменка получила 265,08 балла. Для ученицы Этери Тутберидзе это дебютный этап Гран-при во взрослом катании. Второй стала ее соотечественница Елизавета Туктамышева (232,88). Третье место заняла Алена Косторная (214,54).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Следующий этап Гран-при пройдет в Италии с 5 по 7 ноября. В женском одиночном катании Россию представят Майя Хромых, Софья Самодурова и Анна Щербакова.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Евгений Семененко стал третьим на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada.

За произвольную программу россиянин получил 168,30 балла и по сумме двух программ набрал 256,01 балла. Победу одержал представитель США Нэйтан Чен (307,18). Второе место занял его соотечественник Джейсон Браун (259,55).

Фигурное катание. Гран-при. 2-й этап. Skate Canada. Женское одиночное катание

1. Камила Валиева (Россия) — 265,08;

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 232,88;

3. Алена Косторная (Россия) — 214,54.