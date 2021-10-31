Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
The Washington Post: США фиксирую наращивание сил РФ у границы с Украиной 06:43
Капризов продлил безголевую серию на старте сезона НХЛ 06:43
Петр Ян высказался о возможной карьере в политике 06:38
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 2 км 06:33
Певец Джон Бон Джови заразился коронавирусом 06:30
Вратарь «Спартака» Селихов взял на себя вину за пропущенный мяч от... 06:20
Моди заявил, что в 2022 году Индия произведет более 5 млрд доз вакцин от... 06:11
До +11°С ожидается в Москве в воскресенье 06:07
Петр Ян признался, что эмоционально опустошен после победы на UFC 267 05:55
Россиянам назвали способ сэкономить на ОСАГО 05:46
Бесплатная ставка 1000 р.

Дочь Тутберидзе осталась без медали на дебютном этапе Гран-при

close
100%
РИА Новости

Канадская пара Пайпер Джиллс и Поль Пуарье стала победителем соревнований в танцах на льду на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada.

Спортсмены по сумме двух программ получили 210,97 балла. Второе место заняли представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (200,05). Третьими стали испанцы Оливия Смарт и Адриан Диас (192,93).

Дочь тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин расположились на пятой строчке (180,57).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольного танца.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Евгений Семененко стал третьим на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada.

За произвольную программу россиянин получил 168,30 балла и по сумме двух программ набрал 256,01 балла. Победу одержал представитель США Нэйтан Чен (307,18). Второе место занял его соотечественник Джейсон Браун (259,55).

Фигурное катание. Гран-при. 2-й этап. Skate Canada. Танцы на льду
1. Пайпер Джиллс / Поль Пуарье (Канада) — 210,97;
2. Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) — 200,05;
3. Оливия Смарт / Адриан Диас (Испания) — 192,93...
5. Диана Дэвис / Глеб Смолкин (Россия) — 180,57.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть