Дочь Тутберидзе осталась без медали на дебютном этапе Гран-при

Канадская пара Пайпер Джиллс и Поль Пуарье стала победителем соревнований в танцах на льду на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada.

Спортсмены по сумме двух программ получили 210,97 балла. Второе место заняли представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (200,05). Третьими стали испанцы Оливия Смарт и Адриан Диас (192,93).

Дочь тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин расположились на пятой строчке (180,57).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольного танца.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Евгений Семененко стал третьим на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada.

За произвольную программу россиянин получил 168,30 балла и по сумме двух программ набрал 256,01 балла. Победу одержал представитель США Нэйтан Чен (307,18). Второе место занял его соотечественник Джейсон Браун (259,55).

Фигурное катание. Гран-при. 2-й этап. Skate Canada. Танцы на льду

1. Пайпер Джиллс / Поль Пуарье (Канада) — 210,97;

2. Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) — 200,05;

3. Оливия Смарт / Адриан Диас (Испания) — 192,93...

5. Диана Дэвис / Глеб Смолкин (Россия) — 180,57.