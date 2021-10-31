Сэндхаген назвал Петра Яна лучшим бойцом в мире

Американский боец Кори Сэндхаген высказался о поединке против россиянина Петра Яна за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе на турнире UFC 267, который прошел в Абу-Даби.

«Это был очень жесткий бой. Против меня сегодня был лучший боец в мире. И он сегодня был лучшим. Заслуженная победа», — сказал представитель США после боя.

Поединок, прошедший на «Бойцовском острове», продлился все пять раундов и завершился победой представителя России единогласным решением судей.

Ян должен был провести реванш с Алджаменом Стерлингом, который владеет чемпионским титулом, однако американец снялся с боя, сославшись на проблемы после операции.

В профессиональной карьере россиянин провел 18 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел два поражения.

В активе Сэндхагена 14 побед и три поражения.

Ранее сообщалось, что Петр Ян хочет провести бой с попавшимся на допинге Диллашоу.