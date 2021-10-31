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Петр Ян хочет провести бой с попавшимся на допинге Диллашоу

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USA Today Sports/Reuters

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян заявил о желании провести бой с американцем Ти Джеем Диллашоу.

«Что касается Стерлинга — это уже вопрос к руководству лиги. Я побил его раз. В принципе, я его побил. Он бегает сейчас. Диллашоу болтает о легитимности моего титула. Но сам он читер, пойманный. Я бы хотел его побить», — цитирует Яна «Чемпионат.com».

30 января российский боец одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267, который прошел в Абу-Даби. При этом изначально он должен был сразиться с реванш с Аджамейном Стерлингом, однако американец снялся с боя, сославшись на проблемы после операции.

В профессиональной карьере россиянин провел 18 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел два поражения.

В активе Диллашоу 18 побед и четыре поражения. В 2019 году он был дисквалифицирован на два года после того, как в его допинг-тесте нашли эритропоэтин.

Ранее сообщалось, что бой Яна и Сэндхагена признан лучшим поединком вечера на турнире UFC 267.

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