Глава UFC ответил на обвинения Федора Емельяненко в хамстве и алчности

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ответил на высказывание российского бойца Bellator Федора Емельяненко, обвинившего руководителя промоушена в хамстве и алчности.

«Федор что-то там говорил по поводу денег. Мы с ним лично не знакомы — виделись один раз в жизни. Он говорит, что я думаю только о деньгах. Это ему нужно было больше думать про деньги, когда мы ему сделали предложение. Тогда бы ему не пришлось выступать до 45 лет», — цитирует Уайта Sport24.

Президент UFC считает, что российский боец сожалеет о том, что когда-то отказался от сделки с промоушеном.

«Мы предлагали ему сделку, мы пытались, но, видимо, я не нравлюсь Федору, поэтому не думаю, что это (бой в UFC) возможно», — добавил Уайт.

В активе Федора Емельяненко 40 побед и шесть поражений. На турнире Bellator 269 в Москве 45-летний боец отправил американца Тимоти Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.

Ранее Емельяненко рассказал о хамском поведении главы UFC.