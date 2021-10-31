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Чемпион UFC Стерлинг заявил, что Петр Ян получил «порку» в бою с Сэндхагеном

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ESPN MMA

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался о победе россиянина Петра Яна над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267, который прошел в Абу-Даби.

«Блестящий бой, мужики! У меня 48-47 в пользу Яна. Ты заслужил свою первую порку! Отдыхай, наслаждайся проделанной работой. Скоро увидимся!» — написал Стерлинг в Twitter.

Поединок между Яном и Сэндхагеном за титул временного чемпиона UFC в легчайшем дивизионе продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 267.

Ян должен был провести реванш со Стерлингом, однако американец снялся с боя, сославшись на проблемы после операции.

В профессиональной карьере россиянин провел 18 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел два поражения.

Ранее Ян заявил о готовности провести бой с «клоуном» Стерлингом.

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