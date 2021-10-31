Фигуристы Павлюченко и Ходыкин стали вторыми на этапе Гран-при Skate Canada

Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин стали вторыми в соревнованиях спортивных пар на втором этапе Гран-при Skate Canada, который проходит в Ванкувере.

За свою произвольную программу спортсмены получили 123,62 балла и по сумме двух программ набрали 193,08 балла. Первыми стали представители Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун (224,05). Третьем место заняли американцы Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледук (189,90).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы спортивных пар.

Ранее сообщалось, что россиянка Камила Валиева одержала победу в короткой программе на Гран-при Канады по фигурному катанию. Ее результат 84,19 балла.

Второе и третье места также заняли отечественные фигуристки. Елизавета Туктамышева показала результат 81,24 балла и финишировала вслед за Валиевой, а Алена Косторная замкнула тройку, получив 75,58 балла.

Фигурное катание. Гран-при. 2-й этап. Skate Canada. Спортивные пары

1. Суй Вэньцзин / Хань Цун (Китай) — 224,05.

2. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Россия) — 193,08.

3.Эшли Кейн-Гриббл / Тимоти Ледук (США) — 189,90