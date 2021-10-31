Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Пушков заявил, о полном провале руководства НАТО 02:00
Грузинская оппозиция отказалась признавать итоги местных выборов и грозит уличными акциями 01:57
Бой Яна и Сэндхагена признан лучшим поединком вечера на турнире UFC 267 01:56
Психотерапевт Стори рассказала о распространенных методах манипуляции 01:49
Болдуин заявил, что не будет завершать съемки фильма «Раст» 01:46
Объявлены лучшие выступления турнира UFC 267 01:44
В Петербурге полицейский застрелил напавшего на него мужчину с ножом 01:30
Чемпион UFC Стерлинг заявил, что Петр Ян получил «порку» в бою... 01:18
Канье Уэст выставил на аукцион свой автопарк 01:14
Актер Уилл Феррелл отказался от съемок сиквела фильма «Эльф» 01:13
Бесплатная ставка 1000 р.

Фигуристы Павлюченко и Ходыкин стали вторыми на этапе Гран-при Skate Canada

close
100%
РИА Новости

Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин стали вторыми в соревнованиях спортивных пар на втором этапе Гран-при Skate Canada, который проходит в Ванкувере.

За свою произвольную программу спортсмены получили 123,62 балла и по сумме двух программ набрали 193,08 балла. Первыми стали представители Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун (224,05). Третьем место заняли американцы Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледук (189,90).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы спортивных пар.

Ранее сообщалось, что россиянка Камила Валиева одержала победу в короткой программе на Гран-при Канады по фигурному катанию. Ее результат 84,19 балла.

Второе и третье места также заняли отечественные фигуристки. Елизавета Туктамышева показала результат 81,24 балла и финишировала вслед за Валиевой, а Алена Косторная замкнула тройку, получив 75,58 балла.

Фигурное катание. Гран-при. 2-й этап. Skate Canada. Спортивные пары
1. Суй Вэньцзин / Хань Цун (Китай) — 224,05.
2. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Россия) — 193,08.
3.Эшли Кейн-Гриббл / Тимоти Ледук (США) — 189,90

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть