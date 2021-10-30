Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Фигуристы Павлюченко и Ходыкин стали вторыми на этапе Гран-при Skate Canada 00:35
Чимаев пообещал «всех убить» после победы на турнире UFC 267 00:29
YS: в рамках концепции «Голубая Родина» Эрдоган планирует присвоить половину Черного... 00:26
Алек Болдуин прокомментировал инцидент на съемочной площадке фильма... 00:23
Тейшейра «задушил» Блаховича и завоевал титул чемпиона UFC 00:17
Нью-Йорк назвали худшим местом во время зомби-апокалипсиса 00:01
В Египте до 30 россиян госпитализированы с симптомами... 30.10.2021, 23:55
Петр Ян одержал победу над Хукером в титульном поединке UFC 267 30.10.2021, 23:44
Источник: в «Локомотиве» произошла вспышка коронавируса 30.10.2021, 23:36
Полиция проводит проверку после того, как охранник Эрмитажа ударил гостя 30.10.2021, 23:36
Бесплатная ставка 1000 р.

Кормье: дайте Махачеву титульный бой, этот парень просто убил!

close
100%
UFC

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье заявил в Twitter, что российский боец Ислам Махачев достоин титульного поединка после победы над Дэном Хукером на турнире UFC 267.

«Дайте Махачеву титульный бой! Мне даже нет смысла смотреть, кто там выиграет на следующей неделе. Этот парень просто убил! Хабиб Нурмагомедов сказал, что это — величайший момент в карьере Ислама. И этот парень его использовал! Он будет чемпионом», — написал Кормье.

Махачев победил в первом раунде болевым приемом.

Таким образом, в активе Махачева 21 победа в ММА при одном поражении. Также для Махачева это девятая победа подряд. Хукер побеждал 21 раз, а также потерпел 11 поражений.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 267.

Махачев является чемпионом России и мира по боевому самбо. Занимает пятую строчку официального рейтинга UFC в легком весе.

Ранее боец Петр Ян одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером в поединке за временный пояс в легчайшем весе на турнире UFC 267.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть