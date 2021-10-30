Кормье: дайте Махачеву титульный бой, этот парень просто убил!

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье заявил в Twitter, что российский боец Ислам Махачев достоин титульного поединка после победы над Дэном Хукером на турнире UFC 267.

«Дайте Махачеву титульный бой! Мне даже нет смысла смотреть, кто там выиграет на следующей неделе. Этот парень просто убил! Хабиб Нурмагомедов сказал, что это — величайший момент в карьере Ислама. И этот парень его использовал! Он будет чемпионом», — написал Кормье.

Махачев победил в первом раунде болевым приемом.

Таким образом, в активе Махачева 21 победа в ММА при одном поражении. Также для Махачева это девятая победа подряд. Хукер побеждал 21 раз, а также потерпел 11 поражений.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 267.

Махачев является чемпионом России и мира по боевому самбо. Занимает пятую строчку официального рейтинга UFC в легком весе.

Ранее боец Петр Ян одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером в поединке за временный пояс в легчайшем весе на турнире UFC 267.