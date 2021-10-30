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Волков победил Тыбуру на турнире UFC 267

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Instagram.com/volkov_alex

Российский тяжеловес Александр Волков одержал победу над поляком Марчиной Тыбурой на турнире UFC 267.

Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Александру Волкову.

Таким образом, Волков одержал 34-ю победу в своей карьере ММА при девяти поражениях. Тыбура побеждал 22 раза. Также поляк имеет семь поражений.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 267.

Турнир проходит в Абу-Даби.

Напомним, в главном бою UFC 267 сойдутся полутяжи Ян Блахович и Гловер Тейшейра, которые поспорят за чемпионский пояс организации. За временный пояс в легчайшем весе поборются Петр Ян и Кори Сэндхаген.

Ранее экс-арбитр Абсолютного бойцовского (UFC) Джон Маккарти в Twitter раскритиковал российского судью Вячеслава Киселева, который вовремя не остановил поединок на турнире UFC 267.

Киселева отстранили от UFC 267 за то, что он не остановил поединок между Элизеу Залески Дос Сантосом и Бенуа Сен-Дени.

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