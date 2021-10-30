«Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Тоттенхэм»

«Манчестер Юнайтед» в матче 10-го тура Английской премьер-лиги одержал победу над «Тоттенхэмом» со счетом 3:0.
Счет в матче на 39-й минуте открыл португальский нападающий «Манчестера» Криштиану Роналду. Удвоил преимущество «Юнайтед» Эдинсон Кавани. Форвард Маркус Рэшфорд на 87-й минуте забил третий мяч своей команды.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.
Таким образом, после 10 матчей «Манчестер» располагается на пятой позиции, имея в активе 17 очков. «Тоттенхэм» находится на восьмой строчке, набрав 15 баллов.
В следующем матче АПЛ «Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити». Встреча пройдет 6 ноября на стадионе «Олд Траффорд». «Тоттенхэм» 7 ноября сыграет с «Эвертоном» в гостях.
АПЛ. 10-й тур
«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» (0:3)
Голы: 0:1 — Роналду, 39; 0:2 — Кавани, 64; 0:3 — Рэшфорд, 87.
Ранее «Крылья Советов» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги одержали победу над «Краснодаром» со счетом 1:0.