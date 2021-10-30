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«Крылья Советов» одержали победу над «Краснодаром»

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РИА Новости

«Крылья Советов» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги одержали победу над «Краснодаром» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 43-й минуте забил полузащитник «Крыльев» Владислав Сарвели. На 35-й минуте арбитры отменили гол Виктора Классона после просмотра VAR.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, после 13 матчей «Крылья Советов» располагаются на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 16 очков. «Краснодар» занимает пятую позицию, набрав 21 балл.

В следующем матче РПЛ «Краснодар» сыграет с московским «Динамо». Встреча пройдет в Москве на «ВТБ Арене» 6 ноября. «Крылья Советов» 6 ноября проведут встречу с подмосковными «Химками».

РПЛ. 13 тур
«Краснодар» — «Крылья Советов» (0:1)
Голы: 0:1 — Сарвели, 43.

Ранее «Спартак» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги сыграл в ничью с «Ростовом» (1:1).

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Футбол. Чемпионат России
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