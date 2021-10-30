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«Играли Вы, а стыдно Нам!»: болельщики «Краснодара» разместили банер перед игрой с «Крыльями»

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ПФК «КУБАНЬ» Краснодар/VK.com

Болельщики «Краснодара» переда матчем 13 тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов» вывесили баннер, на котором выразили недовольство поражением от «Кубани» в игре Кубка России.

«Играли Вы, а стыдно Нам!» — написано на банере.

Встреча прошла в Краснодаре на стадионе «Кубань» при ограниченном количестве зрителей и завершилась разгромной победой хозяев — 3:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Василий Алейников и Максим Лаук, оформивший дубль.

Отметим, что эта победа позволила желто-зеленым выйти в 1/8 финала национального кубка.

В свою очередь, команда под руководством Виктора Гончаренко покидает турнир.

Ранее тренер «Рубина» Олег Веретенников заявил, что поздравил форварда «Зенита» Артема Дзюбу с тем, что он побил рекорд по числу голов в чемпионатах России, но тот ему не ответил.

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Футбол. Чемпионат России
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