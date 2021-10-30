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Агент Эриксена отреагировал на возможный уход игрока из «Интера»

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Reuters

Мартин Скутс, агент полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена, заявил, что датский футболист находится в хорошей форме. Слова Скутса передает Goal.

«У любого футболиста есть цена. У Кристиана есть контракт с «Интером», так что у него технически тоже есть цена. Все это — вопрос цены, это имеет не очень большое отношение к самому Кристиану. У Эриксена все в порядке, он много времени проводит с семьей. Он в хорошей форме. Если появятся какие-то новости по поводу его будущего, мы об этом сообщим», — сказал Скутс.

Во время матча первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1) Эриксен потерял сознание прямо на поле. Врачи реанимировали его более десяти минут, после чего его доставили в больницу. Позднее стало известно, что он перенес остановку сердца. В госпитале ему установили кардиостимулятор. Пока неизвестно, сможет ли он вернуться в футбол.

Ранее спасшие Эриксена врачи получили президентскую награду УЕФА.

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Футбол. Чемпионат Италии
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