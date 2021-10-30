Гимнастка Аверина установила историческое достижение

Российская гимнастка Дина Аверина в четвертый раз выиграла финал индивидуального многоборья на чемпионатах мира.

23-летняя спортсменка по итогам четырех упражнений на мировом первенстве 2021 года в Японии набрала 108,400 балла и завоевала золотую медаль.

До этого по три раза сильнейшими в многоборье становились Яна Кудрявцева, Евгения Канаева. а также болгарки Мария Петрова и Мария Гигова.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Напомним, что сборная России по художественной гимнастике досрочно победила в неофициальном медальном зачете чемпионата мира. Отечественные гимнастки завоевали пять золотых медалей: три из них на счету Дины Авериной, еще две награды высшей пробы Россия завоевала за победу в групповом многоборье и за победу в командном турнире.

Ранее россиянка Наталья Кузьмина вновь появилась в списках кандидатов на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG).