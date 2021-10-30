Панарин впервые в сезоне набрал больше одного очка в матче НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил три голевые передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Коламбусом Блю Джекетс» (4:0).

Всего в восьми встречах текущего турнира на его счету 7 (1+6) баллов за результативность.

Для Панарина этот матч стал лучшим в нынешнем сезоне НХЛ. Российский форвард впервые набрал больше одного очка за матч в текущей регулярке.

В составе победителей отличились Райан Строум, Алекси Лафренье и оформивший дубль Крис Крайдер.

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Панарин принял участие в 35 матчах, в которых набрал 52 (16+36) очка. Россиянин занимает второе место по количеству набранных в среднем за матч очков (1,49), уступая капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (1,68).

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и ассистом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Аризоной Койотис» (2:0).

Таким образом, форвард всего на две шайбы отстает от Бретта Халла в в списке лучших снайперов Лиги: у Овечкина 739 голова, у американца — 741. Первое место в списке занимает Уэйн Гретцки, у которого 894 шайбы.