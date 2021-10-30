Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Россиянам рассказали, когда нужно начинать копить на пенсию 05:58
Панарин впервые в сезоне набрал больше одного очка в матче НХЛ 05:57
Чубайс: высокие цены на газ в Европе для России «ничего хорошего не... 05:56
Овечкин повторил рекорд «Вашингтона», установленный им самим 05:31
Врач Тяжельников предупредил об ослаблении иммунитета из-за «температурных горок» 05:29
Дзюба оценил крупные победы над «Спартаком» и «Динамо» 05:16
В Москве лжеэлектрик изнасиловал женщину и заснул у нее в квартире 05:06
На МКС прибыл корабль с продуктами для «новогоднего стола» 04:57
Овечкин до двух шайб сократил отставание от Халла в списке лучших снайперов НХЛ 04:57
Советник Путина заявил о неизбежности отказа от «нефтяной иглы» 04:50
Бесплатная ставка 1000 р.

Глава WADA рассказал, что ждет Украину из-за нарушений антидопинговых правил

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прокомментировал расследование в отношении Национального антидопингового агентства Украины (НАДЦУ) по выявленным фактам нарушения ведомством статей всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов тестирования.

«Отчет лежит на моем столе. Он показал серьезное нарушение правил (со стороны НАДЦУ), начиная с 2012 года. Возможно, что если бы агентство соблюдало правила, ряд спортсменов из сборной Украины пропустил бы Олимпийские игры из-за отсутствия необходимого количества тестов.

WADA ждет рекомендации нашего Комитета по соответствию, окончательное решение примет исполнительный комитет. Украине будут предложены корректирующие меры. В случае, если они не будут реализовываться, украинское агентство ждут серьезные санкции», — приводит слова главы WADA «Матч ТВ».

Напомним, что в ходе расследования, которое было начато в 2019 году и имело кодовое название «Геркулес», международная организация выявила систематичное нарушение правил украинской стороной. Сообщается, что с 2012 года агентство Украины уведомляет спортсменов заранее о том, что им необходимо будет сдать тест на запрещенные вещества.

Ранее бывший генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что НАДЦУ может лишиться статуса соответствия из-за нарушений в процедуре тестирования спортсменов.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть