Глава WADA рассказал, что ждет Украину из-за нарушений антидопинговых правил

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прокомментировал расследование в отношении Национального антидопингового агентства Украины (НАДЦУ) по выявленным фактам нарушения ведомством статей всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов тестирования.

«Отчет лежит на моем столе. Он показал серьезное нарушение правил (со стороны НАДЦУ), начиная с 2012 года. Возможно, что если бы агентство соблюдало правила, ряд спортсменов из сборной Украины пропустил бы Олимпийские игры из-за отсутствия необходимого количества тестов.

WADA ждет рекомендации нашего Комитета по соответствию, окончательное решение примет исполнительный комитет. Украине будут предложены корректирующие меры. В случае, если они не будут реализовываться, украинское агентство ждут серьезные санкции», — приводит слова главы WADA «Матч ТВ».

Напомним, что в ходе расследования, которое было начато в 2019 году и имело кодовое название «Геркулес», международная организация выявила систематичное нарушение правил украинской стороной. Сообщается, что с 2012 года агентство Украины уведомляет спортсменов заранее о том, что им необходимо будет сдать тест на запрещенные вещества.

Ранее бывший генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что НАДЦУ может лишиться статуса соответствия из-за нарушений в процедуре тестирования спортсменов.