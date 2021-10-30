Дзюба — после гола в ворота «Динамо»: я должен быть на поле

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба эмоционально отреагировал на гол, забитый в ворота московского «Динамо» в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Дзюба появился на поле на 66-й минуте матча, заменив хавбека Андрея Мостового. Через три минуты после выхода на замену форвард забил рекордный, 144-й мяч в чемпионатах России, превзойдя достижение бывшего нападающего волгоградского «Ротора» Олега Веретенникова (143).

После забитого мяча Дзюба повернулся в сторону тренерской скамейки и показал жест, который комментаторы «Матч ТВ» расшифровали как «Я должен быть на поле!».

Матч с «Динамо» закончился победой подопечных Сергея Семака со счетом 4:1. На восьмой минуте счет в матче открыл бразилец Клаудиньо. На 56-й минуте Даниил Фомин с пенальти сравнял счет. На 66-й минуте Вендел ударом в ближний угол вывел питерцев вперед, затем отличился вышедший на замену Артем Дзюба, а точку в матче поставил красивый удар со штрафного от Ярослава Ракицкого.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном возвращении форварда Артема Дзюба в сборную России.