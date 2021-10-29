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Черчесов прокомментировал рекорд Дзюбы

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Matthias Schrader/AP

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал гол форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо», который стал для нападающего 144-м в в Лиге. Таким образом, он стал новым рекордсменом чемпионата России, побив рекорд Олега Веретенникова, в активе которого было 143 мяча.

«Дзюба к этому шел, он хотел этого. Давал максимум в каждом матче. И в «Спартаке», и в сборной — отдавался. Рад, что я и наш тренерский штаб тоже приложили руку к 144 голам, поэтому радостно вдвойне от этого рекорда. Думаю, Артем доволен больше тому, что команда выиграла. «Зенит» сделал отрыв.

Пусть Дзюба теперь и дальше штампует голы. Раньше был охотником, теперь охотятся за ним», — сказал специалист «Чемпионату».

Нападающий «Зенита» вышел на замену в середине второго тайма матча с «Динамо» и спустя пару минут забил свой 144-й мяч в чемпионатах страны, таким образом став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. Ранее рекорд принадлежал Олегу Веретенникову (143).

Стоит отметить, что Веретенников свои 143 гола забил в 274 матчах, в то время как Дзюбе для достижения такого результата потребовалось почти на сто игр больше — 373. На третьем месте в списке лучших бомбардиров чемпионатов России располагается Александр Кержаков, на счету которого 139 мячей.

Ранее сообщалось, что Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России.

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Футбол. Чемпионат России
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