Гимнастка Мельникова рассказала, как судьи лишили ее золота на чемпионате мира

Российская гимнастка Ангелина Мельникова в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказала о скандальном судейском решении на чемпионате мира в японском Китакюсю.

При определении победительницы в вольных упражнениях изначально золотая награда досталась Мельниковой, однако после протеста команды Японии лучшей признали Маи Мураками. Японская гимнастка опередила представительницу России на 0,066 балла. В ответ российская сторона также подала протест, однако он был отклонен.

«Получилось так, что мне не дали полную сложность программы и мне не засчитали поворот, так как посчитали, что я его не докрутила. Изначально меня поставили на первое место. Выступила гимнастка из Японии, ей так же не дали сложности, но потом они подали протест на то, что они хотят сложность выше. Ей пересмотрели программу и засчитали протест.

К сожалению, мы не успели подать протест. На подачу протеста есть всего четыре минуты после вывода оценки. Тренеры опоздали на две минуты, его отклонили», — рассказала гимнастка.

21-летняя спортсменка на минувшем мировом первенстве завоевала золотую, серебряную и бронзовую награды.

Ранее глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов назвал решение по Ангелине Мельниковой справедливым.