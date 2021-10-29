Халл: не скажу, что жду момента, когда Овечкин обгонит меня в списке лучших снайперов

Член Зала хоккейной славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Бретт Халл поделился мнением о результативности капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Не могу сказать, что жду этого, но знаю, что он меня обгонит. Все равно будет очень приятно находиться в пятерке лучших снайперов.

Ови абсолютно заслуженно называют «Великой восьмеркой». За ним очень интересно наблюдать. Пока не буду говорить, что Овечкин один такой. Давайте подождем того момента, когда он, возможно, обгонит Гретцки. Тогда он станет единственным. Пока же он входит в группу тех, кто умеет забивать. И надо отдать ему должное — он до сих пор очень хорошо справляется с этой работой. Это великий хоккеист.

Конечно, это очень здорово для хоккея, но Гретцки входит в число моих лучших друзей, и я очень ценю, что он является величайшим игроком всех времен. Он лучший в истории по голевым передачам (1963), по набранным очкам. Если Овечкин его обойдет, то он еще раз подчеркнет величие Уэйна. Он любит хоккей и понимает, что такое событие пойдет на пользу хоккею», — приводит слова Халла сайт НХЛ.

На данный момент российский форвард всего на три шайбы отстает от Халла в в списке лучших снайперов НХЛ: у Овечкина 738 голова, у американца — 741. Первое место в списке занимает Уэйн Гретцки, у которого 894 шайбы.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее Уэйн Гретцки высказался о шансахАлександра Овечкина побить его рекорд по голам за карьеру.