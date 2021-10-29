Защитник «Зенита» обвинил зиму в неудачном выступлении российских клубов в еврокубках

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился мнением о том, почему российские клубы в текущем сезоне неудачно выступают в еврокубках.

«Чего не хватает для успешного выступления? Надо кого-то попросить выключить зиму, чтобы у нас не было перерыва в три месяца (смеется).

Это не самая главная проблема. Но все-таки лучше играть круглый год, как в Англии. А здесь с начала июля по декабрь. Даже до начала декабря. Это меньше пяти месяцев», — приводит слова футболиста Sport24.

В текущем сезоне хорват провел восемь матчей за сине-бело-голубых в Российской премьер-лиге (РПЛ), но результативными действиями не отметился.

Подопечные Сергея Семака на групповом этапе Лиги чемпионов одержали одну победу, а также потерпели два поражения. «Зенит» с тремя очками занимает третье место в своем квартете.

Московский «Спартак» с тремя очками идет на последнем месте в группе Н Лиги Европы. Столичный «Локомотив» после первых трех матчей набрал одно очко и также занимает последнее место в отборочной группе Лиги Европы.

«Сочи» и «Рубин» не смогли пройти квалификацию Лиги конференций и завершили выступление в еврокубках в этом сезоне.

Ранее Деян Ловрен высказался о разгромной победе над московским «Спартаком».