Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Синоптик спрогнозировал температуру выше нормы в ноябре 09:14
Гендиректор «Зимней вишни» попросила прощения у всего общества... 09:10
Халл: не скажу, что жду момента, когда Овечкин обгонит меня в списке лучших снайперов 08:55
Onet: у Польши нет шансов победить Россию 08:54
ЦБ выявил новый тип финансовых пирамид 08:53
Суд назначил меру наказания восьмерым фигурантам по делу о пожаре в ТЦ... 08:33
Люди с депрессией больше подвержены заражению COVID-19 08:29
Белоруссия ввела временный запрет на вывоз кислорода 08:25
Сеул уведомил Москву о задержании россиянина, подозреваемого... 08:18
Аршавин: в «Барселоне» ни у кого не хватило характера продать Месси 08:11
Бесплатная ставка 1000 р.

Защитник «Зенита» обвинил зиму в неудачном выступлении российских клубов в еврокубках

close
100%
РИА Новости

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился мнением о том, почему российские клубы в текущем сезоне неудачно выступают в еврокубках.

«Чего не хватает для успешного выступления? Надо кого-то попросить выключить зиму, чтобы у нас не было перерыва в три месяца (смеется).

Это не самая главная проблема. Но все-таки лучше играть круглый год, как в Англии. А здесь с начала июля по декабрь. Даже до начала декабря. Это меньше пяти месяцев», — приводит слова футболиста Sport24.

В текущем сезоне хорват провел восемь матчей за сине-бело-голубых в Российской премьер-лиге (РПЛ), но результативными действиями не отметился.

Подопечные Сергея Семака на групповом этапе Лиги чемпионов одержали одну победу, а также потерпели два поражения. «Зенит» с тремя очками занимает третье место в своем квартете.

Московский «Спартак» с тремя очками идет на последнем месте в группе Н Лиги Европы. Столичный «Локомотив» после первых трех матчей набрал одно очко и также занимает последнее место в отборочной группе Лиги Европы.

«Сочи» и «Рубин» не смогли пройти квалификацию Лиги конференций и завершили выступление в еврокубках в этом сезоне.

Ранее Деян Ловрен высказался о разгромной победе над московским «Спартаком».

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть