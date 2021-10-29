Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Генерал ВС США Хайтен назвал Россию главной военной угрозой 03:56
Российский фигурист Дмитриев планирует выступать за США 03:53
Королева Великобритании выразила надежду, что сможет вновь ездить на лошади 03:43
Эксперт Васильев рассказал про «опасный» тюнинг автомобилей 03:40
Врач Тяжельников предупредил об вредности пассивного отдыха в нерабочую неделю 03:31
Российские ученые зафиксировали сильнейшую вспышку класса X на Солнце 03:29
Пушков ответил властям Польши на просьбу снизить цену на газ 03:29
Сенаторы США хотят внести инициативу о бойкоте Игр в Пекине в оборонный... 03:21
Госдеп считает, что Сербия улучшает военные отношения с США в ущерб отношениям... 03:19
Психиатр Назаров рассказал о психологических проблемах против перенесенного... 03:11
Бесплатная ставка 1000 р.

Суд назвал виновного в гибели футболиста Салы

close
100%
Associated Press

Бизнесмен Дэвид Хендерсон признан виновным в гибели аргентинского футболиста Эмилиано Салы в авиакатастрофе, сообщает Sky Sports.

Суд установил, что предприниматель попросил пилота Дэвида Ибботсона совершить ночной перелет, на который у него не было лицензии и квалификации.

Виновным Хендерсона признали присяжные. Бизнесмену грозит до семи лет лишения свободы.

Зимой 2019 года Сала перешел из французского «Нанта» в английский «Кардифф» за £15 млн. 22 января 2019 года во время перелета в расположение новой команды самолет с игроком на борту пропал с радаров над Ла-Маншем. Летательный аппарат был найден 3 февраля на дне пролива, среди обломков которого было найдено тело. После экспертизы полиция подтвердила, что погибшим является Сала.

Ранее сообщалось, что семья погибшего в авиакатастрофе Салы подала в суд на клубы «Нант» и «Кардифф Сити». По информации «Би-би-си», в списке ответчиков также значится помогавший совершить переход агент Марк Маккей, его отец, владевшая самолетом компания и некоторые ее сотрудники.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть