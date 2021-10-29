Суд назвал виновного в гибели футболиста Салы

Бизнесмен Дэвид Хендерсон признан виновным в гибели аргентинского футболиста Эмилиано Салы в авиакатастрофе, сообщает Sky Sports.

Суд установил, что предприниматель попросил пилота Дэвида Ибботсона совершить ночной перелет, на который у него не было лицензии и квалификации.

Виновным Хендерсона признали присяжные. Бизнесмену грозит до семи лет лишения свободы.

Зимой 2019 года Сала перешел из французского «Нанта» в английский «Кардифф» за £15 млн. 22 января 2019 года во время перелета в расположение новой команды самолет с игроком на борту пропал с радаров над Ла-Маншем. Летательный аппарат был найден 3 февраля на дне пролива, среди обломков которого было найдено тело. После экспертизы полиция подтвердила, что погибшим является Сала.

Ранее сообщалось, что семья погибшего в авиакатастрофе Салы подала в суд на клубы «Нант» и «Кардифф Сити». По информации «Би-би-си», в списке ответчиков также значится помогавший совершить переход агент Марк Маккей, его отец, владевшая самолетом компания и некоторые ее сотрудники.