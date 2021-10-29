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Раскритиковавшему отель в Челябинске игроку НХЛ предложат компенсацию

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Reuters

Операционный директор четырехзвездочного отеля «Мелиот» в Челябинске Никита Нестеров отреагировал на критику форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталия Кравцова.

Ранее спортсмен заявил, что «Мелиот» является «самой отвратительной гостиницей», в которой он когда-либо жил. По словам хоккеиста, в промежуток с 0.35 до 03.15 в отеле было очень шумно. Также Кравцов отметил, что сотрудники отеля не отреагировали на его жалобы.

Нестеров заявил, что после звонка игрока «Рейнджерс» один из сотрудников проверил этаж, где жил хоккеист, а также прошел по этажам выше и ниже, однако везде было тихо.

«С 21 часа у нас наступает режим тишины — и никаких работ не производится. Даже по уборке номеров. Мы понимаем, что это источники шумов, и не беспокоим гостей — это достаточно жестко прописанный стандарт у нас», — цитирует Нестерова 74.ru.

Представитель отеля отметил, что «Мелиот» готов предложить Кравцову варианты компенсации, если услуга была оказана не должным образом.

«Мы этот момент урегулируем, потому что ценим своих гостей и дорожим репутацией», — сказал Нестеров.

Ранее сообщалось, что Кравцов будет дисквалифицирован из-за отказа прибыть в расположение фарм-клуба «Нью-Йорк Рейнджерс».

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Хоккей. НХЛ
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