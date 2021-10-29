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Валиевой и Туктамышевой придется тренироваться отдельно из-за карантина

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РИА Новости

Журналист Филип Херш заявил, что пятерым российским фигуристам будет организована отдельная тренировка перед стартом этапа Гран-при Skate Canada.

«Из-за проблем с документами некоторые российские фигуристы прибыли в Ванкувер позже запланированного, и, следуя карантинным правилам, Туктамышева, Валиева, Косторная, Игнатов и Семененко должны сегодня тренироваться отдельно. Соревнования начинаются в пятницу», — написал Херш в Twitter.

Перечисленные фигуристы получили канадские визы незадолго до старта турнира. После прибытия им необходимо пройти 48-часовой карантин.

Этап Гран-при Skate Canada пройдет с 29 по 31 октября. На соревнованиях Россию представят Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Александр Самарин, Евгений Семененко, Макар Игнатов, спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также танцевальные дуэты Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный и Диана Девис и Глеб Смолкин.

Ранее сообщалось, что Косторная сменила обе программы перед этапом Гран-при Skate Canada.

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