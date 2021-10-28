Президент «Ростова» рассказал, почему Карпин не стал совмещать работу в клубе и сборной

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал об уходе бывшего главного тренера клуба Валерия Карпина в национальную команду России.

«Изначально, когда мы вели переговоры в Австрии, мы планировали, что он может вернуться в «Ростов». И двери клуба для него открыты в любом статусе. Но на данный момент Карпин – тренер сборной России, и дай бог, чтобы у него все получилось.

Наша первая реакция на его приглашение в национальную команду была отрицательной. Но нельзя было не дать специалисту попробовать свои силы в главной команде страны. Если бы мы так поступили, наверное, он бы сожалел об этом всю оставшуюся жизнь.

Условие совмещения было с нашей стороны. После поражений от «Динамо» и «Зенита» мы сели с Валерием Георгиевичем, поговорили и решили, что дальше так продолжаться не может, что ему будет тяжело. Не рассчитал он немного силы.

Мы хотели, чтобы он совмещал. Но приняли такое решение. Оно было совместным, но больше исходило от него», – сказал Арутюнянц YouTube-каналу «Ростова».

Напомним, под руководством Валерия Карпина сборная России одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (2:1) и Словенией (1:0). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0).

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявил, что руководство команды не будет убирать приставку и.о нынешнего наставника команды Заура Тедеева до момента, пока не решится судьба Валерия Карпина в сборной России.