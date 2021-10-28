Футболист «Зенита» попал в список номинантов на звание лучшего игрока мира

Форвард петербургского «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун вошел в список номинантов на звание лучшего игрока 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Стоит отметить, что Азмун — единственный представитель Российской премьер-лиги (РПЛ) в этом списке.

Иранец провел за клуб с берегов Невы 23 матча в 2021 году, в которых забил 16 мячей. Вместе с командой игрок стал чемпионом РПЛ, а также обладателем Кубка России.

По данным портала Transfermarkt стоимость нападающего оценивается в €25 млн.

Всего на награду претендуют 32 футболиста. Обладатель приза станет известен в конце ноября. В 2020 году лучшим игроком мира был признан форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовский.

Ранее помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака Вильям Оливейра рассказал о взаимодействии нападающего Артема Дзюбы с бразильскими игроками команды.