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Футболист «Зенита» попал в список номинантов на звание лучшего игрока мира

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Форвард петербургского «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун вошел в список номинантов на звание лучшего игрока 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Стоит отметить, что Азмун — единственный представитель Российской премьер-лиги (РПЛ) в этом списке.

Иранец провел за клуб с берегов Невы 23 матча в 2021 году, в которых забил 16 мячей. Вместе с командой игрок стал чемпионом РПЛ, а также обладателем Кубка России.

По данным портала Transfermarkt стоимость нападающего оценивается в €25 млн.

Всего на награду претендуют 32 футболиста. Обладатель приза станет известен в конце ноября. В 2020 году лучшим игроком мира был признан форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовский.

Ранее помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака Вильям Оливейра рассказал о взаимодействии нападающего Артема Дзюбы с бразильскими игроками команды.

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Футбол. Чемпионат России
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