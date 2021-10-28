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Баскетболиста сборной России обвинили в краже мебели из дома на Рублевке

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РИА Новости

Баскетболиста Виталия Фридзона обвинили в краже мебели на три миллиона рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Спортсмен не смог разобраться, кому принадлежит мебель после покупки дома на Рублевке.

Обладатель бронзовой медали Олимпийских игр — 2012 заключил сделку и стал обладателем коттеджа в элитном поселке на Рублевке. Однако вскоре у него случился конфликт с бывшим хозяином из-за оставшейся в доме мебели на сумму в три миллиона рублей, которую баскетболист тоже считал своей.

Вскоре экс-владелец дома приехал за мебелью, но Фридзон ее не отдал. Обе стороны написали друг на друга заявления в полицию. После чего приехали сотрудники правоохранительных органов. Через какое-то время продавец отозвал свое заявление, объяснив, что конфликт улажен.

36-летний Фридзон является чемпионом Евролиги и Единой лиги ВТБ. Летом 2021 года защитник покинул петербургский «Зенит» в связи с истечением контракта, и сейчас он является свободным агентом.

Ранее сообщалось, что бывшая фигуристка Анастасия Горшкова подверглась попытке ограбления. Домработница, обслуживающая семью экс-фигуристки и банкира Бориса Листова, складывала в подсобное помещение ценные вещи, чтобы позднее их вывезти.

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