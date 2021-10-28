Винер-Усманова назвала судей негодяями перед выставлением оценок Дине Авериной

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова осталась недовольна тем, что судьи долго выставляли оценки Дине Авериной после упражнений c булавами на чемпионате мира.

«Смотри, что творится. Опять они там сидят и воркуют, да? Опять эти негодяи воркуют», — сказала Винер-Усманова спортсменке во время выставления оценок.

Скандал с судейскими оценками произошел на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Тогда победу в личном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, несмотря на падение ленты. Дина Аверина взяла серебро. После выступления россиянки судьи долго выставляли ей оценки.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в японском Китакюсю с 27 по 31 октября. В личном первенстве Россию представят Арина и Дина Аверины, а в групповом — Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.

Ранее в Госдуме оценили победу Дины Авериной на чемпионате мира фразой «утерла нос всем сомневающимся».