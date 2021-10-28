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Дина Аверина завоевала третье золото на чемпионате мира в Японии

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РИА Новости

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике.

За свое выступление серебряный призер Олимпийских игр — 2020 в Токио получила 27,100 балла. Второе место заняла ее сестра Арина Аверина (26,750). Третьей стала белорусская гимнастка Анастасия Салос.

Дина Аверина стала 16-кратной чемпионкой мира. Также на этом мировом первенстве россиянка завоевала золото в упражнениях с обручем и мячом.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в японском Китакюсю с 27 по 31 октября. В личном первенстве Россию представляют Арина и Дина Аверины, а в групповом — Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.

Ранее в Госдуме оценили победу Дины Авериной на ЧМ фразой «утерла нос всем сомневающимся».

Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Булавы
1. Дина Аверина (Россия) — 27,100;
2. Арина Аверина (Россия) — 26,750;
3. Анастасия Салос (Белоруссия) — 26,400.

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