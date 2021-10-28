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Аленичев объяснил разгром «Спартака» от «Зенита» безволием и бесхарактерностью

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РИА Новости

Российский тренер Дмитрий Аленичев высказался о разгромном поражении московского «Спартака» от петербургского «Зенита» в матче 12-го тура чемпионата России.

«И конечно, проигрывать 1:7 принципиальному сопернику — это просто говорит о безволии, бесхарактерности, что недопустимо для такого клуба. Сейчас модно говорить, что когда негативный результат, то виноват тренер. Я считаю, что все-таки не нужно футболистам снимать ответственность с себя», — цитирует Аленичева «Матч ТВ».

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком», прошедшая в Санкт-Петербурге 24 октября, завершилась победой хозяев со счетом 7:1. В составе победителей дубли оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также мячи забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. У гостей отличился Квинси Промес.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набравший 26 очков, лидирует в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 17 баллами располагается на седьмой строчке.

Ранее Аленичев заявил, что не видит выхода из кризисной ситуации в московском клубе.

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Футбол. Чемпионат России
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