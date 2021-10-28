Мальдини назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Бывший капитан сборной Италии Паоло Мальдини считает, что главным фаворитом на победу в «Золотом мяче» является форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Слова Мальдини передает Marca.

«Я думаю, что в этом году Роберт Левандовский заслуживает «Золотой мяч». Карим Бензема тоже может победить, но Левандовский сохранил невероятный «голод» к голам. Он побил много рекордов.

Левандовский, Бензема и Месси, думаю, войдут в тройку лучших. Ожидаю, что у Месси больше всего шансов, лично я хотел бы, чтобы Левандовский победил», — сказал Мальдини.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 5 декабря.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Ранее сообщалось, что судья извинился за незасчитанный гол Месси.