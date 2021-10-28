Хоккеист «Рейнджерс» раскритиковал отель в Челябинске: самая отвратительная гостинца

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов в своем Instagram раскритиковал отель «Мелиот» в Челябинске.

«Самая отвратительная гостинца, в которой я когда-либо жил. С 0:35 до 03:15 проходил то ли ремонт, то ли гости по приколу долбились в стену. Я позвонил и попросил разобраться в данной ситуации. Через час позвонил обратно на ресепшн, на что я услышал, что все в порядке, а это мои проблемы. Я не завидую ребятам из хоккейных команд, которые останавливаются в этой гостинице», – написал Кравцов.

Российский форвард находится в Челябинске и ищет варианты для обмена из «Рейнджерс».

Кравцов участвовал в трех выставочных матчах за «Нью-Йорк» и забросил одну шайбу.

«Рейнджерс» выбрали Кравцова в первом раунде драфта-2018 под общим девятым номером.

Ранее сообщалось, что Виталий Кравцов будет дисквалифицирован из-за отказа прибыть в расположение фарм-клуба «Нью-Йорк Рейнджерс».