«Вашингтон» проиграл «Детройту», несмотря на голы Овечкина и Кузнецова

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме потерпел поражение от «Детройт Ред Вингс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 2:3.

Счет в матче открыл российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин, который реализовал большинство с передач Ларса Эллера и Энтони Манты. Удвоил преимущество Евгений Кузнецов, которому ассистировали Конор Шири и Ти Джей Оши. Нападающий Адам Эрн сократил отставание. Результативные передачами отметились Владислав Наместников и Филип Гронек. В начале третьего периода Робби Фаббри сравнял счет с передач Эрна и Пиюса Сутера. Игра перетекла в дополнительное время, где форвард Дилан Ларкин с передач Лукаса Рэймонда и Морица Зайдера забросил победную шайбу.

Таким образом, «Вашингтон» занимает второе место в Восточной конференции, имея в активе 11 очков. «Детройт» располагается на пятой строчке, набрав девять баллов.

Ранее сообщалось, что Овечкин забросил 271 гол в большинстве в карьере в НХЛ и приблизился к канадцу Дэйву Андейчаку, который является лучшим снайпером при игре с численным преимуществом в истории лиги (274).