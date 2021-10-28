Директор «Фейеноорда» покинул клуб из-за угроз в свой адрес

Марк Куверманс ушел с поста генерального директора турецкого «Фейеноорда» из-за угроз злоумышленников, которе заставили его опасаться за безопасность своей семьи. Слова Куверманса передает официальный сайт клуба.

«Фейеноорд» был в моем сердце с детства. Когда меня назначили, я без преувеличения сказал, что работа в клубе — мечта. Так что сегодня не лучший день для меня. Мне больно принимать это решение, но я думаю, что это к лучшему, хотя я знаю, что буду скучать по клубу, товарищам по команде, — приводит слова Куверманса пресс-служба клуба», — сказал Кувермас.

В сентябре неизвестные выбили окна в доме Куверманса, а также испачкали стены краской.

Куверманс работал в «Фейеноорде» с 2009 года. Накануне он вел переговоры с городским советом Роттердама о строительстве нового стадиона, что вызвало много споров.

Ранее сообщалось, что генеральный менеджер Стэн Боумэн покинул сборную США по хоккею из-за скандала с насилием.