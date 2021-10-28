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Нападающий «Вашингтона» Кузнецов забросил пятую шайбу в сезоне НХЛ

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Официальный сайт НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов забросил свою пятую шайбу в сезоне Национальной хоккейной лиги в матче против «Детройта».

Закончился второй период. «Кэпиталз» ведут со счетом 2:1. Также в составе столичного клуба заброшенной шайбой отметился нападающий Александр Овечкин. За «Детройт» забил Адам Эрн.

Также в нынешнем сезоне НХЛ Кузнецов отметился пятью результативными передачами. Всего в карьере НХЛ россиянин забросил 199 шайб и отдал 375 голевых передач.

В сезоне-2020/21 Кузнецов принял участие в 41 матче, в которых набрал 29 (9+20) очков. Руководство «столичных» намерено обменять форварда из-за его проблем с дисциплиной.

«Вашингтон» занимает третье место, имея в активе 10 очков. «Детройт» располагается на 10 строчке, набрав семь баллов.

Ранее Овечкин забил 271 гол в большинстве в карьере в НХЛ и приблизился к канадцу Дэйву Андейчаку, который является лучшим снайпером при игре с численным преимуществом в истории лиги (274).

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Хоккей. НХЛ
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