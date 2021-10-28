Боец UFC Масвидаль о Петре Яне: хладнокровный человек-компьютер

Боец UFC Хорхе Масвидаль на подкасте «Punchin In» лестно высказался о Петре Яне, назвав его компьютером.

«Один из моих любимых бойцов. Компьютер. Хладнокровный человек-компьютер. Смотрел всего его бои — с первого в UFC и до последнего. Он может бороться, бить, грэпплить, отличное кардио. И ментально неубиваемый. Его не сломать, бро. Любого можно поймать ударом, но сломать его не смогут. Он здесь надолго. На очень и очень долго», — сказал Масвидаль.

Бой Яна и Сэндхагена состоится 30 октября на UFC 267 в Абу-Даби.

Ян должен был провести бой за пояс чемпиона полулегкого веса с Алджамейном Стерлингом в ночь с 30 на 31 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 267. Однако соперник россиянина принял решение сняться с поединка.

Стоит напомнить, что Ян лишился своего пояса как раз в бою со Стерлингом. Поединок состоялся в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени на турнире UFC 259. Россиянин был дисквалифицирован из-за запрещенного приема, который он применил в четвертом раунде, — Ян нанес Стерлингу удар коленом в голову, когда тот находился в лежачем положении.

Ранее Петр Ян объяснил, почему никогда не равнялся на Федора Емельяненко.