28 октября 2021, 01:32 «Барселона» уволила главного тренера Кумана Павел Хрущёв

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«Барселона» уволила главного тренера команды Роналда Кумана. Об этом сообщается на

Такое решение было принято после поражение «Барсы» в матче 11 тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (0:1).

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. За время своей работы он добился победы в Кубке Испании 2020/21. Ради работы в каталонском клубе Куман покинул свой пост наставника сборной Нидерландов.

После 10 матчей в Ла Лиге «Барселона» с 15 баллами располагается на девятой строчке. В Лиге чемпионов после трех туров «Барселона» находится на третьем месте в группе H, имея в активе три очка. Единственную победу в европейском турнире подопечные Кумана одержали над киевским «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает вариант с приглашением немецкого специалиста Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль», на пост главного тренера.