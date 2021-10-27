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Тарасова считает верным решение присудить Авериной победу на ЧМ-2021

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Кадр из видео//Youtube

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской гимнастки Дины Авериной в первый соревновательный день чемпионата мира 2021 года.

Напомним, что 23-летняя спортсменка выиграла золотые награды в упражнениях с мячом и обручем.

«Восхищена выступлением Дины. Она лучшая в мире, в этом нет сомнений. Просто спасибо всем специалистам, которые работают с девочками, одно удовольствие смотреть. Дина первая — так и должно быть», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября в японском Китакюсю. В личном первенстве выступят Арина и Дина Аверины. В групповых упражнениях сборную России представят Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.

Ранее глава Федерации художественной гимнастики России (ФХГР) Ирина Винер-Усманова одним словом описала выступление Дины Авериной на ЧМ-2021.

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