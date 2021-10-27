Стало известно имя игрока, ограбленного в Париже трансгендерной проституткой

Опубликовано имя футболиста «Пари Сен-Жермен», который пострадал от нападения трансгендерной проститутки.

По информации GFFN, жертвой ограбления стал полузащитник Андер Эррера, выступавший ранее в составе «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что ограбление произошло вечером 26 октября. Когда машина футболиста остановилась на светофоре в районе общественного парка Булонского леса, в нее залезла проститутка. Она забрала телефон и бумажник, которые были в салоне автомобиля.

После этого игрок столичного клуба вызвал полицию. Впоследствии футболисту позвонили и сказали приехать в определенное место, чтобы вернуть ему телефон, что в итоге и произошло.

Ущерб от нападения составил порядка €200. Сам Эррера в ходе инцидента не пострадал.

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