Винер-Усманова отказалась гарантировать Авериным место на Олимпиаде-2024

Глава Федерации художественной гимнастики России (ФХГР) Ирина Винер-Усманова прокомментировала перспективы участия Дины Авериной на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Напомним, что 23-летняя россиянка 27 октября стала чемпионкой мира в упражнениях с мячом и обручем.

«Считаю ли я, что эта победа является одной из гарантий участия Авериной на Олимпиаде через три года? Я ничего не считаю. Я считаю каждый день, и каждый день все меняется», — приводит слова Винер-Усмановой «РБК-Спорт».

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября в японском Китакюсю. В личном первенстве выступят Арина и Дина Аверины. В групповых упражнениях сборную России представят Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.

Ранее Ирина Винер-Усманова прокомментировала выступление Дины Авериной в первый день мирового первенства в Японии.