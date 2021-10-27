Американская шорт-трекистка намеренно уронила россиянку на Кубке мира

Американская спортсменка Корин Стоддард сбила россиянку Софью Просвирнову во время эстафеты на Кубке мира по шорт-треку в Пекине. Об этом сообщает спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Telegram-канале.

После передачи эстафеты американка сбила с ног Просвирнову. При этом судья из США не отреагировал на данный эпизод.

«Подлый и грязный поступок американки Стоддард против Софьи Просвирновой в эстафете! Просто взяла и сбила с ног. Арбитр, кстати, из США ничего не заметил», — написал телеведущий.

В результате представительницы США стали первыми в финале В, а российские спортсменки финишировали на третьей позиции.

Просвирнова стала седьмой на этапе Кубка мира в Пекине на дистанции 500 м. Эти соревнования были тестовыми и квалификационными перед Олимпийскими играми — 2022.

23-летняя шорт-трекистка является серебряным (2018) и двукратным бронзовым (2016, 2019) призером мировых первенств, а также пятикратной чемпионкой и многократной медалисткой чемпионатов Европы.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало пост в Twitter, посвященный российской фигуристке Александре Трусовой.