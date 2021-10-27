«Барселона» заинтересована в назначении Клоппа главным тренером

«Барселона» рассматривает вариант с приглашением немецкого специалиста Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль», на пост главного тренера, сообщает Sport.es.

По информации источника, немецкий тренер является приоритетом для каталонской команды, которая готова расстаться с Рональдом Куманом из-за неудовлетворительных результатов. Сообщается, что сейчас «Барселона» пытается выяснить планы Клоппа на будущее.

В чемпионате Испании в нынешнем сезоне «Барселона» сыграла девять матчей, в которых набрала 15 баллов. Команда идет на девятом месте, отставая от лидирующего «Реал Сосьедада» на шесть очков и имея матч в запасе. За три тура в Лиге чемпионов команда сумела набрать только три балла.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году, его нынешнее соглашение истекает летом 2024 года. Вместе с командой немецкий специалист выиграл Лигу чемпионов и Английскую премьер-лиге (АПЛ).

Ранее сообщалось, что фанаты «Барселоны» напали на автомобиль главного тренера команды Рональда Кумана после поражения каталонского клуба от «Реала» в матче десятогго тура чемпионата Испании. После игры болельщики сине-гранатовых окружили автомобиль специалиста и бросали в него предметы.