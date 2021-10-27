Певец и болельщик «Спартака» Градский: Максименко — дырка, а не вратарь

Известный певец и болельщик «Спартака» Александр Градский жестко раскритиковал основного голкипера московского клуба Александра Максименко, передает Metaratings.ru.

Максименко защищал ворота «Спартака» в матче 12-го тура чемпионата России, когда красно-белые на выезде проиграли петербургскому «Зениту» со счетом 1:7.

«Максименко — дырка, а не вратарь в настоящий момент, он же действительно дыра. Я таких игроков называю ласково «неумейки». Его уже так шатает, что пора в санаторий отправить какой-нибудь, чтобы он полежал недели три и вышел оттуда счастливый», — заявил Градский.

Максименко в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) сумел отразить только 50 процентов ударов по своим воротам. По его воротам в нынешнем сезоне было нанесено 34 удара, 17 из которых голкипер отразить не смог. Этот показатель стал худшим в нынешнем сезоне среди вратарей, которые провели как минимум два поединка в национальном первенстве.

Вратарь уже неоднократно подвергался критике со стороны ряда специалистов, которые, в частности, возмущались тем, что тренерский штаб «Спартака» не дает шансов восстановившемуся после травмы Александру Селихову. Кроме того, в СМИ сообщалось, что зимой в стан красно-белых может перейти вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев.

Ранее сообщалось, что комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике главного тренера московского «Спартака» Руя Виторию за решение ставить в основной состав голкипера Александра Максименко.