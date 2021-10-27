Василевский и Сергачев вошли в тройку лучших игроков матча «Тампы» и «Питтсбурга»

Российский голкипер Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев вошли в тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Тампой-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз» (5:1).

Вратарь был признан второй звездой матча, он отразил 28 бросков по своим воротам из 29.

Защитник, ставший третьей звездой, в этом поединке набрал два очка — он сам поразил ворота соперника, а также вместе с Алексом Киллорном помог отличиться Брейдену Пойнту. Теперь на счету Сергачева 5 (2+3) очков в семи матчах этого сезона.

Лучшим хоккеистом встречи был признан форвард «молний» Ондржей Палат, отметившийся заброшенной шайбой и передачей.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» уверенно обыграла «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой гостевой команды со счетом 5:1. «Тампа» прервала серию из трех поражений подряд.

«Питтсбург» проиграл третий матч из шести.