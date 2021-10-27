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Генеральный менеджер покинул сборную США по хоккею из-за скандала с насилием

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Global Look Press

Стэн Боумэн покинул пост генерального менеджера сборной США после ухода, сообщает пресс-служба национальной американской команды.

Ранее специалист покинул аналогичную должность в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс». Это связано с расследованием о сексуальном насилии в команде НХЛ.

«В свете того, что произошло сегодня, я думаю, что в интересах американского хоккея мне следует уйти в отставку. Я благодарен за то, что меня выбрали на эту должность, желаю всего наилучшего команде США на Олимпиаде в Пекине», — сказал Боумэн.

В мае экс-игрок «Чикаго» подал иск против клуба из-за инцидента, который произошел в мае 2010 года с тренером команды Брэдом Олдричем. Специалист включил порнографическое видео и мастурбировал перед хоккеистом без его согласия.

Также Олдрич отправлял хоккеисту сообщения, в которых угрожал навредить игроку, если он не вступит с ним в половую связь. Главный тренер «Чикаго» Джеймс Гэри был проинформирован игроком об этом случае, но ответил, что хоккеист сам виноват в том, что произошло.

Кроме того, известно, что этот тренер совершал акт насилия над другим игроком.

Ранее сообщалось, что Национальна хоккейная лига оштрафует на $2 млн «Чикаго Блэкхокс» за «ненадлежащие процедуры и ненадлежащее обращение» в рассмотрении дела о сексуальных домогательствах.

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