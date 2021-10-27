Экс-игрок «Локомотива» обвинил руководство клуба во вранье

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк обвинил руководство столичного клуба в обмане, передает «Спорт-Экспресс».

Игрок, который сейчас выступает в «Краснодаре», рассказал, как ему звонили из южного клуба и говорили о планах его купить. При этом главный тренер «железнодорожников» Марко Николич ничего об этом не знал, а руководство команды уверяло, что никаких планов на этот счет нет. Однако футболист заявил, что все было не так, и сотрудники «Локомотива» связывались с «Краснодаром», хотя ему говорили обратное.

Для того, чтобы прояснить ситуацию, футболист встречался с Томасом Цорном и Ральфом Рангником.

«На встречу приехали Цорн и Рангник. Спросил их: «Вы звонили в «Краснодар» или нет?» Они ответили: «Мы никогда им не звонили». В тот момент я понял, что они врут. Они сказали: «У нас все нормально, ничего страшного, но мы не будем с тобой продлевать контракт», — поделился Крыховяк.

Футболист признался, что его не устроило такое положение дел, поскольку у него оставался еще год контракта, и он не хотел играть, зная, что соглашение не будет продлено. Именно поэтому он принял решение перейти в «Краснодар».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» одержал разгромную победу над «Нижним Новгородом» в матче 12-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Гжегож Крыховяк, Эдуард Сперцян, Александр Черников и Владимир Ильин. У хозяев единственный мяч забил Кирилл Гоцук.