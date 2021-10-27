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Антидопинговое агентство Украины подозревается в нарушении кодекса WADA

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) частично опубликовало итоги расследования, которое связано с нарушением Антидопинговым агентством Украины правил организации.

Материалы выложены на официальном сайте WADA. В документе указано, что в ходе расследования, которое было начато в 2019 году и имело кодовое название «Геркулес», международная организация выявила систематичное нарушение правил украинской стороной. Сообщается, что с 2012 года агентство Украины уведомляет спортсменов заранее о том, что им необходимо будет сдать тест на запрещенные вещества.

«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что агентство часто использовало эту практику перед важными международными соревнованиями, более того, были случаи, когда вся национальная команда присутствовала в агентстве, ожидая тестирования», — подчеркнул глава отдела расследований WADA Гюнтер Янгер.

Также сообщается, что в 2012 году Антидопинговое агентство Украины предоставило результаты проверки как минимум шести проб, которые были взяты у атлетов в период соревнования, под видом анализов, сделанных во внесоревновательный период.

Ранее сообщалось, что бронзовый призер Олимпиады в Токио, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала о своем отношении к бану российского спорта на международной арене из-за допинговых скандалов.

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