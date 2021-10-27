Член совета директоров «Спартака» Клейменов выступил «за» встречу с фанатами

Член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов высказался о возможной встрече с болельщиками красно-белой команды, передает Sport24.

О возможной очной встрече представителей фанатского движения «Спартака» и команды заговорили после того, как красно-белые были разгромлены в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда на выезде в Санкт-Петербурге проиграла «Зениту» со счетом 1:7.

«Любая команда создана для болельщиков. Это очевидно, что контакт должен быть, тем более если этого хотят сами фанаты. А что касается организации таких встреч, то этим занимается не совет директоров, а генеральный директор команды», — заявил Клейменов.

После 12-ти туров национального первенства «Спартак» идет на седьмой строчке, имея в активе 17 баллов, и отстает от лидера — «Зенита» — на девять очков. Также в последнее время активно ведутся разговоры об увольнении главного тренера команды Руя Витории.

Ранее сообщалось, что Клейменов отказался от получения зарплаты в клубе, а также дважды спас столичный клуб проблем, связанных с владельцем команды Леонидом Федуном.