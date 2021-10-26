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Английский футболист «Астон Виллы» будет выступать за сборную Польши

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РИА Новости

Английский защитник «Астон Виллы» Мэттью Кэш в Twitter сообщил, что сменил футбольное гражданство и будет выступать за сборную Польши.

«Это очень важный день для меня и моей семьи. Мое заявление на получение польского гражданства было одобрено польскими властями. Хочу поблагодарить президента, мою семью и других людей, которые помогли мне в этом. Время новых вызовов, я сделаю все возможное для этой страны», — написал Кэш.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Мэтью Кэш принял участие в девяти встречах, в которых забил один мяч.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кэша составляет €22 млн.

Ранее защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес объяснил желание получить российское гражданство.

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Футбол. Чемпионат Англии
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